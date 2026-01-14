Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 OCAK 2026: Altın rekor seviyeye yakın! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor! İşte 14 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesi ve jeopolitik gerilimlerin sürmesiyle birlikte yükseldi. Ons altın güne 4.620 dolar düzeyinde başlarken, gram altın ise sabah saatlerinde serbest piyasada 6.424 TL'den işlem görüyor. İşte, 14 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 08:05 Güncelleme: 14.01.2026 - 08:05
        1

        Altın fiyatları 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe yükselişle başladı. ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesi ve jeopolitik gerilimlerin sürmesi altındaki yükselişi destekleyen unsurlar oldu. Günün erken saatlerinde yurt içinde gram altın 6.424 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 14 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.423,9980

        Satış: 6.424,8300

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.628,36

        Satış: 4.629,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.274,9900

        Satış: 10.501,0200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.099,9600

        Satış: 41.875,6500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.975,00

        Satış: 42.303,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.490,49

        Satış: 21.006,94

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.109,45

        Satış: 41.885,41

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.540,35

        Satış: 43.611,03

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.556,30

        Satış: 4.718,53

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.874,49

        Satış: 6.145,54

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 104.615,00

        Satış: 105.838,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
