Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor! İşte 14 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesi ve jeopolitik gerilimlerin sürmesiyle birlikte yükseldi. Ons altın güne 4.620 dolar düzeyinde başlarken, gram altın ise sabah saatlerinde serbest piyasada 6.424 TL'den işlem görüyor. İşte, 14 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.423,9980
Satış: 6.424,8300
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.628,36
Satış: 4.629,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.274,9900
Satış: 10.501,0200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.099,9600
Satış: 41.875,6500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.975,00
Satış: 42.303,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.490,49
Satış: 21.006,94
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.109,45
Satış: 41.885,41
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.540,35
Satış: 43.611,03
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.556,30
Satış: 4.718,53
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.874,49
Satış: 6.145,54
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 104.615,00
Satış: 105.838,00