        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 MART 2026: Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 16 Mart 2026 Pazartesi günü alım satım yapacak olanlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesiyle düşüş trendini sürdürüyor. Güne 5 bin 13 dolardan başlayan ons altın, şu sıralar 5.005 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 16 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 16.03.2026 - 08:07 Güncelleme:
        1

        Altın fiyatları 16 Mart 2026 alış-satış tablosu araştırılmaya başlandı. ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın enerji fiyatlarını artırması ve enflasyon endişeleri yaratması nedeniyle sarı metal iki hafta üst üste düşüş yaşamıştı. Altın yeni haftaya da düşüşle başladı. Günü 5 bin 13 dolar seviyesinde açan ons altın, ilerleyen saatlerde 5 bin 5 dolara geriledi. Peki, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 16 Mart 2026 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.126,2390

        Satış: 7.127,1340

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.003,67

        Satış: 5.005,00

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.402,6500

        Satış: 11.653,4500

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.600,8700

        Satış: 46.461,2600

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 46.820,00

        Satış: 47.250,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.730,89

        Satış: 23.303,92

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.604,30

        Satış: 46.465,31

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 47.733,73

        Satış: 48.962,08

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.943,68

        Satış: 5.205,62

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.550,79

        Satış: 6.860,23

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 116.654,00

        Satış: 118.100,00

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri'ne One Battle After Another damgası
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Sağanak yağmur ve kar var
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
