        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART 2026: Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 17 Mart 2026 Salı günü alım satım yapacak olanlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesiyle düşüş trendini sürdürüyor. Güne 5 bin 13 dolardan başlayan ons altın, şu sıralar 5.005 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 00:04 Güncelleme:
        1

        Altın fiyatları 17 Mart 2026 Salı alış-satış tablosu araştırılmaya başlandı. ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın enerji fiyatlarını artırması ve enflasyon endişeleri yaratması nedeniyle sarı metal iki hafta üst üste düşüş yaşamıştı. Altın yeni haftaya da düşüşle başladı. Günü 5 bin 13 dolar seviyesinde açan ons altın, ilerleyen saatlerde 5 bin 5 dolara geriledi. Peki, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 17 Mart 2026 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.140,88

        Satış: 7.141,76

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.994,82

        Satış: 4.995,72

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.426,06

        Satış: 11.677,42

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.681,7800

        Satış: 46.544,2500

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 46.757,00

        Satış: 47.161,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.780,71

        Satış: 23.354,84

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.686,48

        Satış: 46.548,85

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 47.528,36

        Satış: 48.762,70

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.938,29

        Satış: 5.196,73

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.543,97

        Satış: 6.844,45

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 116.533,00

        Satış: 117.830,00

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
