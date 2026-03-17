Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 17 Mart 2026 Salı günü alım satım yapacak olanlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesiyle düşüş trendini sürdürüyor. Güne 5 bin 13 dolardan başlayan ons altın, şu sıralar 5.005 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları 17 Mart 2026 Salı alış-satış tablosu araştırılmaya başlandı. ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın enerji fiyatlarını artırması ve enflasyon endişeleri yaratması nedeniyle sarı metal iki hafta üst üste düşüş yaşamıştı. Altın yeni haftaya da düşüşle başladı. Günü 5 bin 13 dolar seviyesinde açan ons altın, ilerleyen saatlerde 5 bin 5 dolara geriledi. Peki, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 17 Mart 2026 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.140,88
Satış: 7.141,76
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.994,82
Satış: 4.995,72
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.426,06
Satış: 11.677,42
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.681,7800
Satış: 46.544,2500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.757,00
Satış: 47.161,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.780,71
Satış: 23.354,84
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.686,48
Satış: 46.548,85
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.528,36
Satış: 48.762,70
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.938,29
Satış: 5.196,73
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.543,97
Satış: 6.844,45
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 116.533,00
Satış: 117.830,00