Altın Fed kararı öncesi düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 18 Mart 2026 Çarşamba gününe düşüşle başladı. Sarı metal, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde Orta Doğu'daki çatışmanın ekonomik etkilerini değerlendirmek için beklemede kalmasıyla değer kaybetti. Ons altın 5 bin doların, gram altın ise 7 bin 100 liranın altına geriledi. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 18 Mart 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları!
Altın fiyatları canlı ve güncel alış-satış rakamları araştırmaları haftanın üçüncü işlem gününde hız kazandı. Sarı metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde değer kaybetti. Bu düşüşte, yatırımcıların Orta Doğu’daki çatışmanın ekonomik etkilerini değerlendirmek için beklemede kalması etkili oldu. Fed'in politika faizini sabit tutması beklenirken, altının ons fiyatı günün erken saatlerinde 4.992 dolar, gram altın 7 bin 84 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 18 Mart 2026 Çarşamba Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.083,9750
Satış: 7.084,8280
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.991,60
Satış: 4.992,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.334,2200
Satış: 11.583,6000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.337,4400
Satış: 46.193,0800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.663,00
Satış: 47.297,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.603,12
Satış: 23.172,44
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.785,75
Satış: 49.026,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.930,23
Satış: 5.206,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.530,88
Satış: 6.858,02
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.343,05
Satış: 46.198,98
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 116.300,00
Satış: 118.062,00