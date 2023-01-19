Son dönemde yükseliş ivmesine giren altın fiyatları hafta başında yeni bir rekor kırarak bin 164 TL'ye kadar yükselmişti. 19 Ocak Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 19 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ons altın fiyatları...

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