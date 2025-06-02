Canlı altın fiyatları 2 Haziran 2025 alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma tehdidi gibi nedenler yatırımcıları güvenli limanlara itti. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Anlık verilere göre, gram altın 4 bin 176 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları...