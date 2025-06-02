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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 HAZİRAN 2025: Altın yönünü yukarı çevirdi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın yönünü yukarı çevirdi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları 2 Haziran Pazartesi günü için araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların ivme kazanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma tehdidinin ardından yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Bu sebeple altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın, saat 07:55 itibarıyla 4 bin 176 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 2 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 07:56 Güncelleme: 02.06.2025 - 07:56
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        1

        Canlı altın fiyatları 2 Haziran 2025 alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma tehdidi gibi nedenler yatırımcıları güvenli limanlara itti. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Anlık verilere göre, gram altın 4 bin 176 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.175,72

        Satış: 4.176,90

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.309,43

        Satış: 3.310,24

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.681,15

        Satış: 6.829,22

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.724,61

        Satış: 27.233,36

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.039,00

        Satış: 27.381,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.320,55

        Satış: 13.658,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.724,61

        Satış: 27.233,36

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.322,86

        Satış: 28.005,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.269,50

        Satış: 3.231,90

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.783,45

        Satış: 4.007,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.389,00

        Satış: 68.558,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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