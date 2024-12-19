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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet altını, tam, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 20 Aralık 2024 Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 20 Aralık 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. altının ons fiyatı dün, günü yüzde 1,9 düşüşle 2 bin 592 dolardan tamamladı. Yeni günde ise kayıplarını kısmen kapatan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 608 dolardan işlem görüyor. İşte 20 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 07:16 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:11
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        Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karardan önce 2.639 dolardan işlem gören altının ons fiyatı kararın ardından 2.604 dolara kadar geriledi. Bugün ise kayıplarını kısmen kapatan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 608 dolardan işlem görüyor. İşte Kapalıçarşı verileri ile 20 Aralık 2024 canlı altın fiyatları grafiği...

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        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

        Söz konusu gelişmelerle piyasalarda oynaklığın arttığı görülürken, altının ons fiyatı dün, günü yüzde 1,9 düşüşle 2 bin 592 dolardan tamamladı. Yeni günde ise kayıplarını kısmen kapatan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 608 dolardan işlem görüyor.

        Gram altın bugün 2 bin 927 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 687 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

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        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.927,30

        Satış: 2.927,70

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.605,04

        Satış: 2.605,54

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.687,2800

        Satış: 4.790,5500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.751,8100

        Satış: 19.106,3400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.149,00

        Satış: 19.499,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.337,64

        Satış: 9.572,99

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.733,82

        Satış: 19.087,43

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.689,46

        Satış: 20.184,45

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.607,92

        Satış: 2.443,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.708,10

        Satış: 2.855,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 47.796,00

        Satış: 48.512,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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