Altın fiyatları 20 Mayıs Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında düşüş yeni haftaya da taşındı. Doların değer kazanması ve Rusya-Ukrayna hattında potansiyel bir ateşkes beklentisinin güçlenmesi altın üzerinde baskı yarattı. Küresel risk iştahındaki artış ve güvenli liman talebinin azalması altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Sene başından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 7 Mayıs'tan beri sert kayıplar vermeye devam ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 20 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...