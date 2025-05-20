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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2025: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte canlı altın kuru

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ikinci gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Doların değer kazanması ve Rusya-Ukrayna arasında olası bir ateşkese yönelik artan iyimserlik güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Bu sebeple altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Ons altın, yeni güne yüzde 0,5 oranında değer kaybıyla 3 bin 210 dolar seviyesinde başladı. Gram altın ise saat 08.10 itibarıyla 4 bin 16 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 08:12 Güncelleme: 20.05.2025 - 08:13
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        1

        Altın fiyatları 20 Mayıs Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında düşüş yeni haftaya da taşındı. Doların değer kazanması ve Rusya-Ukrayna hattında potansiyel bir ateşkes beklentisinin güçlenmesi altın üzerinde baskı yarattı. Küresel risk iştahındaki artış ve güvenli liman talebinin azalması altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Sene başından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 7 Mayıs'tan beri sert kayıplar vermeye devam ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 20 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.015,9930

        Satış: 4.016,4170

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.204,65

        Satış: 3.205,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.425,5900

        Satış: 6.566,8400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.702,3600

        Satış: 26.187,0400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.576,00

        Satış: 26.835,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.797,53

        Satış: 13.119,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.675,29

        Satış: 26.159,71

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.232,39

        Satış: 27.920,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.229,59

        Satış: 3.173,31

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.718,59

        Satış: 3.922,14

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.235,00

        Satış: 67.088,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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