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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 22 Ağustos 2023 | Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik: Gram altın yeni güne böyle başladı! İşte 22 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Döviz kuru ve altının ons değerinde yaşanılan son dakika gelişmesine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. İşte 22 Ağustos Salı ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları alış-satış ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 08:08
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        1

        Dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Ekonomik kararlarda belirleyici rol oynayan altın fiyatları üst üste 5 işlem gününde de değer kaybetmesinin ardından toparlandı. Yatırımcılar ve altın birikimi olanlar "Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Ağustos 2023 tam ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.657,67

        1.657,95

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.894,52

        1.894,81

        ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.652,28

        2.710,75

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.609,11

        10.809,86

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.287,98

        5.421,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.609,11

        10.809,86

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.315,24

        11.603,05

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.561,20

        1.656,28

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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