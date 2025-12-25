Altında rekor sonrası düşüş! İşte 25 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar veya alım satım yapmak isteyenler güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Spot altın, çarşamba günü ons başına 4.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak haftanın dördüncü işlem gününde sarı metal, kâr realizasyonlarının etkisiyle hafif düşüş yaşadı. Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 480 dolardan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte 25 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları 25 Aralık 2025 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Ons altının çarşamba günü 4.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından piyasalarda kâr realizasyonları öne çıktı. Günlerdir yükselişini sürdüren sarı metal haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 25 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.169,61
Satış: 6.170,53
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.478,11
Satış: 4.480,73
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.871,37
Satış: 10.088,82
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.485,50
Satış: 40.231,87
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.989,00
Satış: 40.847,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.681,05
Satış: 20.177,64
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.485,50
Satış: 40.231,87
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.308,89
Satış: 42.359,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.433,57
Satış: 4.582,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.675,05
Satış: 5.947,00
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 99.816,00
Satış: 101.803,00