Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 MAYIS 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları: 25 Mayıs 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin adımları, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. 25 Mayıs 2026 Pazartesi gününe yükselişle başlayan altın piyasasında, yatırımcıların güvenli liman talebi dikkat çekiyor. İç piyasada dalgalı seyrin devam etmesine rağmen günün ilk saatlerinde yukarı yönlü bir ivme öne çıkıyor. Peki, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hangi seviyelerde? İşte 25 Mayıs 2026 itibarıyla Kapalıçarşı'da güncel gram altın fiyatlarına ilişkin son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        25 Mayıs 2026 Pazartesi gününe yükseliş eğilimiyle başlayan altın piyasasında, güvenli liman arayışı yeniden ön plana çıktı. ABD’den gelen dış politika mesajları ve Fed tutanaklarında öne çıkan şahin ton, fiyatları yukarı yönlü desteklerken, piyasalarda temkinli bir hareketlilik dikkat çekiyor. İç piyasada ise günün ilk saatlerinde yükseliş görülse de dalgalı seyir devam ediyor. Peki, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hangi seviyelerde? İşte 25 Mayıs 2026 itibarıyla Kapalıçarşı’da güncel gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.706,2080

        Satış: 6.707,1340

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.562,79

        Satış: 4.563,82

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.728,6700

        Satış: 10.964,9700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.911,5400

        Satış: 43.722,6500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.635,00

        Satış: 43.940,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.396,06

        Satış: 21.935,00

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.926,27

        Satış: 43.735,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.852,60

        Satış: 44.956,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.669,40

        Satış: 4.883,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.107,03

        Satış: 6.386,44

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 108.754,00

        Satış: 109.971,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da bayram göçü

        İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?