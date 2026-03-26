Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 26 Mart 2026 Perşembe günü istikrarlı bir görünüm sergiledi. Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimi azaltma çabalarında daha net ilerleme işaretleri beklerken, güvenli liman talebini şekillendirebilecek yeni jeopolitik gelişmeler karşısında temkinli davrandı. Spot altın ons başına 4 bin 508,34 dolar seviyesinde sabit kaldı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, 14 ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 26 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu.
Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, 14 ve 22 ayar bilezik alış-satış fiyatları kontrol ediliyor. Piyasalar Ortadoğu'daki ateşkes görüşmelerini değerlendirirken, altın fiyatları 26 Mart Perşembe günü yatay bir görünüm sergiliyor. Ons altın 4 bin 508 dolardan işlem görürken, gram altın ise serbest piyasada 6 bin 445 lira, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te ise 6 bin 895 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 26 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.444,6510
Satış: 6.445,5360
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.503,65
Satış: 4.508,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.311,2100
Satış: 10.538,1900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.244,5800
Satış: 42.023,8700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.935,00
Satış: 48.033,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.565,46
Satış: 21.084,11
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.259,69
Satış: 42.039,26
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 45.149,56
Satış: 46.356,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.689,31
Satış: 4.958,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.139,36
Satış: 6.495,95
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 109.330,00
Satış: 120.080,00