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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MAYIS 2025: Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 26 Mayıs Pazartesi verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurmasının ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 3 bin 348 lira seviyesinden işlem görürken, gram altın ise 4 bin 200 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 07:49 Güncelleme: 26.05.2025 - 07:49
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        1

        Canlı altın fiyatları 26 Mayıs 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını ertelediğini duyurmasının ardından altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. ABD'de ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da hafif bir gerileme yaşandı. Gram altın yeni haftaya yüzde 0,1'lik düşüşle 4 bin 200 lira seviyesinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.200,6330

        Satış: 4.201,1230

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.347,90

        Satış: 3.348,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.719,0000

        Satış: 6.866,9400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.876,0100

        Satış: 27.383,7700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.312,00

        Satış: 27.622,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.398,26

        Satış: 13.735,82

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.880,52

        Satış: 27.387,64

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.739,44

        Satış: 28.439,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.293,02

        Satış: 3.256,03

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.821,66

        Satış: 4.043,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.070,00

        Satış: 69.163,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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