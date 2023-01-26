Fed faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Gram altın öğle saatlerinden itibaren 1.170,65 TL olurken, çeyrek altın 1.914,16 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? Altın fiyatlarında piyasalardan gelen güncel rakamları haberimizde paylaştık. İşte 26 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

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