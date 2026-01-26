Altın haftaya rekorla başladı! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, artan jeopolitik belirsizlikler ve ABD yönetimine yönelik güven kaybıyla yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, pazartesi günü 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Altının gram fiyatı serbest piyasada da 7 bin lirayı geçti. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Sarı metal, artan jeopolitik belirsizlikler ve ABD yönetimine yönelik güven kaybıyla rekor tazeledi. Altının ons fiyatı, pazartesi günü 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın ise haftanın ilk işlem gününü 7 bin liranın üzerinde açtı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 26 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.082,7870
Satış: 7.083,6650
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.075,84
Satış: 5.076,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.332,5900
Satış: 11.581,9300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.329,8400
Satış: 46.185,5000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.694,00
Satış: 47.055,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.571,98
Satış: 23.140,97
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.285,48
Satış: 46.140,40
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 46.722,90
Satış: 47.896,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.962,89
Satış: 5.192,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.535,19
Satış: 6.838,51
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 116.376,00
Satış: 117.728,00