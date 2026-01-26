Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 26 OCAK 2026: Altın haftaya rekorla başladı! Bugün Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, artan jeopolitik belirsizlikler ve ABD yönetimine yönelik güven kaybıyla yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, pazartesi günü 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Altının gram fiyatı serbest piyasada da 7 bin lirayı geçti. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 26.01.2026 - 09:25 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:25
        1

        Altın fiyatları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Sarı metal, artan jeopolitik belirsizlikler ve ABD yönetimine yönelik güven kaybıyla rekor tazeledi. Altının ons fiyatı, pazartesi günü 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın ise haftanın ilk işlem gününü 7 bin liranın üzerinde açtı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 26 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.082,7870

        Satış: 7.083,6650

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.075,84

        Satış: 5.076,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.332,5900

        Satış: 11.581,9300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.329,8400

        Satış: 46.185,5000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 46.694,00

        Satış: 47.055,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.571,98

        Satış: 23.140,97

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.285,48

        Satış: 46.140,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 46.722,90

        Satış: 47.896,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.962,89

        Satış: 5.192,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.535,19

        Satış: 6.838,51

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 116.376,00

        Satış: 117.728,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
