Altın fiyatları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Sarı metal, artan jeopolitik belirsizlikler ve ABD yönetimine yönelik güven kaybıyla rekor tazeledi. Altının ons fiyatı, pazartesi günü 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın ise haftanın ilk işlem gününü 7 bin liranın üzerinde açtı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 26 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…