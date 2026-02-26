Altın fiyatları yükselişte! İşte 14 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın, yatırımcıların Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve ABD tarifelerinin küresel ticaret üzerindeki etkisini değerlendirmesiyle yükseldi. Külçe altın, son altı seansta yaklaşık yüzde 6 değer kazanmasının ardından ons başına 5.200 dolara doğru tırmandı. Gram altın ise serbest piyasada 7.300 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 26 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.324,5410
Satış: 7.325,4580
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.193,32
Satış: 5.194,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.719,2700
Satış: 11.977,1200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.877,0600
Satış: 47.761,9900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.018,00
Satış: 48.508,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.366,79
Satış: 23.955,69
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.880,07
Satış: 47.764,87
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.863,16
Satış: 50.118,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.046,89
Satış: 5.330,23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.720,44
Satış: 7.039,56
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 119.674,00
Satış: 121.177,00