Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS 2025: Altında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 27 Mayıs 2025 Salı haftanın ikinci işlem günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşebileceği beklentileriyle birlikte güvenli limana olan talep azaldı. Yatırımcılar riskli varlıklara yönelirken altın düşüşe geçti. Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 0,4'lük bir kaybın ardından, ons başına yaklaşık 3.347 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 4 bin 187 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 07:47 Güncelleme: 27.05.2025 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşebileceği beklentileriyle düşüşte. Sarı metal, bu yıl şimdiye kadar yüzde 25’in üzerinde değer kazandı. Ancak fiyatlar hâlen geçen ay görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 165 dolar aşağıda. Citigroup, kısa vadeli altın tahminini tekrar ons başına 3.500 dolara yükselterek, ticaret ve jeopolitik risklerin yeniden arttığı bu dönemde altının güvenli liman rolünü pekiştirdi. Anlık verilere göre gram altın 4 bin 187 liradan işlem görüyor. İşte 27 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.187,5230

        Satış: 4.187,9870

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.344,74

        Satış: 3.345,32

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.700,0400

        Satış: 6.847,3600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.800,1500

        Satış: 27.305,6800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.167,00

        Satış: 27.457,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.359,45

        Satış: 13.695,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.802,66

        Satış: 27.307,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.594,11

        Satış: 28.290,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.280,54

        Satış: 3.239,45

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.801,45

        Satış: 4.018,91

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.708,00

        Satış: 68.747,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Kardeşlerini kurtardıktan sonra boğulmuş
        Kardeşlerini kurtardıktan sonra boğulmuş
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        FETÖ operasyonunda 61 asker tutuklandı
        FETÖ operasyonunda 61 asker tutuklandı
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı