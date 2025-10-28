Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 EKİM 2025: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 28 Ekim 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Doların değer kazanması ve ABD ile Çin arasında ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair işaretler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Saat 14.50 itibarıyla ons altın 3.910 dolar seviyesine geriledi. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 14:54 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:54
        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Değerli metal yeni haftaya kayıpla başlamıştı. Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Fed'in faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentiler altını yukarı yönlü desteklese de ABD-Çin geriliminin azalması güvenli limana yönelik talebi azaltıyor. Bugün saat 14.50 itibarıyla ons altın 3 bin 900 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5.200 TL’nin altına geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.292,6930

        Satış: 5.293,3950

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.898,98

        Satış: 3.900,23

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.468,3100

        Satış: 8.654,7000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.873,2400

        Satış: 34.512,9400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 35.973,00

        Satış: 36.386,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.863,50

        Satış: 17.288,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.832,73

        Satış: 34.471,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.705,74

        Satış: 37.670,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.039,45

        Satış: 4.131,28

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.034,33

        Satış: 5.286,97

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 89.600,00

        Satış: 90.824,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Ücretsiz 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi
        Ücretsiz 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
