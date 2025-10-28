Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 28 Ekim 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Doların değer kazanması ve ABD ile Çin arasında ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair işaretler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Saat 14.50 itibarıyla ons altın 3.910 dolar seviyesine geriledi. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Değerli metal yeni haftaya kayıpla başlamıştı. Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Fed'in faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentiler altını yukarı yönlü desteklese de ABD-Çin geriliminin azalması güvenli limana yönelik talebi azaltıyor. Bugün saat 14.50 itibarıyla ons altın 3 bin 900 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5.200 TL’nin altına geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.292,6930
Satış: 5.293,3950
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.898,98
Satış: 3.900,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.468,3100
Satış: 8.654,7000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 33.873,2400
Satış: 34.512,9400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 35.973,00
Satış: 36.386,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.863,50
Satış: 17.288,75
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 33.832,73
Satış: 34.471,76
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.705,74
Satış: 37.670,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.039,45
Satış: 4.131,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.034,33
Satış: 5.286,97
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 89.600,00
Satış: 90.824,00