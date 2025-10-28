Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayacağı beklentisi küresel piyasalarda risk iştahını artırırken güvenli liman talebini düşürüyor. Bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler ise düşüşü sınırlı tutuyor. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 4.062 dolardan işlem görürken, gram altın 5.436 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.435,8210
Satış: 5.436,5080
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.061,19
Satış: 4.062,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.697,3100
Satış: 8.888,6900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.793,7300
Satış: 35.450,6000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.285,00
Satış: 37.553,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.346,59
Satış: 17.783,95
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.799,58
Satış: 35.456,55
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.892,71
Satış: 38.858,30
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.152,27
Satış: 4.247,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.217,94
Satış: 5.457,22
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 92.869,00
Satış: 93.739,00