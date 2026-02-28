Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT 2026: Altın yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 28 Şubat 2026 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Güçlenen dolar endeksi, devam eden ABD-İran gerginliği ve Pakistan ile Afganistan arasında çıkan savaş gibi jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarını baskıladı. Sarı metal, haftanın son işlem günü yatay bir seyir izliyor. Külçe altın, önceki seansta yüzde 0,4 yükseldikten sonra ons başına 5.185 dolar civarında işlem görüyor. İşte, 28 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 28.02.2026 - 00:08
        1

        Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler ''Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. ABD tahvil faizlerindeki düşüş, güçlenen dolar endeksi ile beraber altın fiyatlarını baskıladı. Devam eden İran-ABD gerginliği ve Pakistan ile Afganistan arasında çıkan savaş gibi jeopolitik gerginlikler de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Ons altın 5.185 dolar civarında işlem görürken, gram altın 7 bin 330 lira seviyesinde. İşte 28 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.330,11

        Satış: 7.330,90

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.191,80

        Satış: 5.192,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.730,1200

        Satış: 11.987,9800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.920,4600

        Satış: 47.805,2900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.957,00

        Satış: 48.417,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.383,06

        Satış: 23.972,05

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.913,95

        Satış: 47.799,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.782,79

        Satış: 50.077,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.041,57

        Satış: 5.321,10

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.708,42

        Satış: 7.025,89

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 119.521,00

        Satış: 120.948,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
