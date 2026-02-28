Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 28 Şubat 2026 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Güçlenen dolar endeksi, devam eden ABD-İran gerginliği ve Pakistan ile Afganistan arasında çıkan savaş gibi jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarını baskıladı. Sarı metal, haftanın son işlem günü yatay bir seyir izliyor. Külçe altın, önceki seansta yüzde 0,4 yükseldikten sonra ons başına 5.185 dolar civarında işlem görüyor. İşte, 28 Şubat 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler ''Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. ABD tahvil faizlerindeki düşüş, güçlenen dolar endeksi ile beraber altın fiyatlarını baskıladı. Devam eden İran-ABD gerginliği ve Pakistan ile Afganistan arasında çıkan savaş gibi jeopolitik gerginlikler de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Ons altın 5.185 dolar civarında işlem görürken, gram altın 7 bin 330 lira seviyesinde. İşte 28 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.330,11
Satış: 7.330,90
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.191,80
Satış: 5.192,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.730,1200
Satış: 11.987,9800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.920,4600
Satış: 47.805,2900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.957,00
Satış: 48.417,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.383,06
Satış: 23.972,05
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.913,95
Satış: 47.799,29
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.782,79
Satış: 50.077,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.041,57
Satış: 5.321,10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.708,42
Satış: 7.025,89
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 119.521,00
Satış: 120.948,00