Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Alım satım yapmak isteyenler ''Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. ABD tahvil faizlerindeki düşüş, güçlenen dolar endeksi ile beraber altın fiyatlarını baskıladı. Devam eden İran-ABD gerginliği ve Pakistan ile Afganistan arasında çıkan savaş gibi jeopolitik gerginlikler de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Ons altın 5.185 dolar civarında işlem görürken, gram altın 7 bin 330 lira seviyesinde. İşte 28 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!