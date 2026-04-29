Güncel altın fiyatları! 29 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları 29 Nisan 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. İki günlük düşüşün ardından yatay seyir izleyen altın piyasasında, ABD ile İran arasındaki görüşmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler belirleyici oluyor. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri, "canlı altın fiyatları", "altın alış satış fiyatları" ve "bugün altın ne kadar" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Peki, 29 Nisan 2026 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...
29 Nisan 2026 altın fiyatları, iki günlük gerilemenin ardından yatay bir seyirle yatırımcıların odağında yer alıyor. Özellikle ABD-İran görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı’nın süresiz kapalı kalması ihtimali, küresel piyasalarda enflasyon baskısını artırarak altın piyasasında dalgalanmalara yol açıyor. “Canlı altın fiyatları”, “gram altın ne kadar”, “çeyrek altın kaç TL” gibi aramalar hız kazanırken, güncel altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. İşte 29 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.667,4850
6.668,2820
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.592,98
4.594,08
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.669,5800
10.904,2800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.678,3200
43.483,7300
TAM ALTIN FİYATI
43.347,00
43.805,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.271,65
21.808,14
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.676,66
43.482,89
ATA ALTIN FİYATI
43.788,17
44.900,22
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.641,69
4.851,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.062,00
6.340,27
GREMSE ALTIN FİYATI
107.950,00
109.846,00