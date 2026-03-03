Güncel altın fiyatları 3 Mart 2026 Salı günü alım satım yapacaklar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İsrail-ABD-İran arasındaki savaş piyasaları sarsarken, yatırımcıları daha güvenli limanlara yönlendirdi. Bu sebeple sarı metal haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın günü 5 bin 390 dolar, gram altın ise 7 bin 623 lira seviyesinde açtı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 3 Mart 2026 altın alış-satış fiyatları...