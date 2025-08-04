Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi. Bu durum, faiz oranlarının düşmesiyle genellikle değer kazanan altına olan ilgiyi artırdı. Yurt içi piyasalarda gram altın yeni haftaya 4 bin 395 liradan başladı. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 4 Ağustos 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları canlı takip ekranı…