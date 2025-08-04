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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 4 Ağustos Pazartesi günü yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. Altın fiyatları, haftaya bir önceki seansta ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin tetiklediği keskin yükselişin ardından hafif bir düşüşle başladı. Asya piyasalarında yatırımcılar kar satışlarına yönelirken, doların istikrar kazanması da bu sınırlı düşüşte etkili oldu. Saat 15.40 itibarıyla ons altın fiyatı 3 bin 362 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 4 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 07:38 Güncelleme: 04.08.2025 - 15:39
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        1

        Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi. Bu durum, faiz oranlarının düşmesiyle genellikle değer kazanan altına olan ilgiyi artırdı. Yurt içi piyasalarda gram altın 4 bin 404 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 4 Ağustos 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.404,1020

        Satış: 4.404,4950

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.361,99

        Satış: 3.362,79

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.046,5600

        Satış: 7.201,3500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.186,2500

        Satış: 28.717,3100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.567,00

        Satış: 28.731,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.051,58

        Satış: 14.405,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.191,09

        Satış: 28.722,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.049,29

        Satış: 29.774,63

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.401,09

        Satış: 3.366,61

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.997,27

        Satış: 4.204,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.152,00

        Satış: 71.715,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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