Canlı altın fiyatları: 5 Nisan 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki gerilime ilişkin yaptığı açıklamalardan net bir çözüm sinyali çıkmaması sonrası haftayı dalgalı bir seyirle tamamladı. Küresel piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken, altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilme dikkat çekti. Hafta sonuna girilirken altın piyasasında yön arayışı sürerken, uzmanlar kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine işaret ediyor. Peki, Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Nisan 2026 gram ve çeyrek altın fiyatı...
Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu’daki gelişmelere çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump’ın kritik konuşması altın fiyatlarında beklenen etkiyi yaratmadı. Belirsizliğin devam etmesiyle birlikte altın fiyatları hafta kapanışında baskı altında kalırken, gümüşte daha sert düşüşler görüldü. Yatırımcıların güvenli liman arayışına rağmen net bir yön oluşmazken, altın piyasasında dalgalı görünüm hafta sonuna taşındı. Peki, 6 Nisan 2026 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ - SATIŞ)
6.703,01
6.704,43
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.676,76
4.676,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.724,81
10.961,74
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.899,25
43.712,86
TAM ALTIN FİYATI
44.526,00
45.809,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.382,60
21.923,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.899,25
43.712,86
ATA ALTIN FİYATI
44.935,86
46.076,15
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.716,76
4.942,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.183,98
6.472,47
GREMSE ALTIN FİYATI
110.464,00
113.156,00