Altın haftaya çifte rekorla başladı! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları 6 Ekim 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırarak ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Haftanın ilk işlem gününde saat 07.50 itibarıyla ons altın 3 bin 921 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 273 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor. Sarı metal, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırdı ve ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Anlık verilere göre ons altın 3 bin 921 dolardan, çeyrek altın 8 bin 621 TL’den işlem görüyor. İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.272,5570
Satış: 5.273,1470
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.920,33
Satış: 3.921,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.436,0900
Satış: 8.621,6000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 33.742,4800
Satış: 34.379,9500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 35.273,00
Satış: 35.490,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.817,57
Satış: 17.241,35
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 33.740,59
Satış: 34.377,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 35.419,02
Satış: 36.309,23
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.978,80
Satış: 4.038,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.936,05
Satış: 5.152,05
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 87.854,00
Satış: 88.519,00