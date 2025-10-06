Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor. Sarı metal, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırdı ve ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Anlık verilere göre ons altın 3 bin 921 dolardan, çeyrek altın 8 bin 621 TL’den işlem görüyor. İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!