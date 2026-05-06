Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2026 Perşembe: Altın alış satış fiyatı: Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 7 Mayıs Çarşamba: Altın alış - satış fiyatları ne kadar oldu?

        Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasına ilişkin verdiği olumlu mesajlar sonrası enflasyon baskılarının hafifleyeceği beklentisi güçlenirken dolar değer kaybetti, altın fiyatları ise yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Özellikle "7 Mayıs 2026 altın fiyatları", "gram altın bugün ne kadar oldu" ve "canlı altın fiyatları" aramaları hız kazandı. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği 7 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 07:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen görüşmelerde "nihai anlaşmaya doğru ilerleme sağlandığını" açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik arttı. Küresel risk algısındaki değişim, doların zayıflamasına neden olurken güvenli liman olarak görülen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar ise "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü canlı altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.822,0160

        6.822,7430

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.687,62

        4.688,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.918,1300

        11.158,4900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.674,0700

        44.499,0300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        44.295,00

        44.593,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.767,65

        22.316,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.671,34

        44.495,96

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.985,81

        46.117,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.722,23

        4.939,08

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.192,31

        6.467,26

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        110.289,00

        111.716,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da fırtınada hayatını kaybeden Nur toprağa verildi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına sırasında güneş enerjisine bağlı su deposunun otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nur Çakmak (23), toprağa verildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu