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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ARALIK 2024: Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları son durum 9 Aralık 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Gram altın 2 bin 952 liradan, çeyrek altın 4 bin 828 liradan işlem görüyor. Fed faiz kararı öncesi fiyatlarda dalgalanmalar yaşanırken altının gram fiyatının yeniden 3 bin lira üzerine çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 9 Aralık 2024 güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 07:55 Güncelleme: 09.12.2024 - 07:55
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        1

        Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 9 Aralık Pazartesi günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatı grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3000 TL seviyesini gören gram altın fiyatı, Aralık ayı Fed faiz kararı öncesinde yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 9 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın bugün 2 bin 951 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 826 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.952,1350

        Satış: 2.952,4930

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.638,5200

        Satış: 2.638,8700

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.723,6300

        Satış: 4.827,6700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.894,9600

        Satış: 19.251,7100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.639,00

        Satış: 19.779,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.417,82

        Satış: 9.655,72

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.894,68

        Satış: 19.252,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.899,84

        Satış: 20.399,94

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.631,96

        Satış: 2.470,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.747,44

        Satış: 2.895,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.789,00

        Satış: 49.313,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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