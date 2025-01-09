Altın fiyatlarında yükseliş! 10 Ocak Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler bugünün altın fiyatları grafiğini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta hareketli bir seyir izleyen gram altın fiyatı, 3 bin liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 15.00 itibarıyla 4.963 TL'den, gram altın ise 3.036 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ocak 2025 Altın fiyatları son durum…
Altın fiyatları alış satış tablosu haftanın dördüncü gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatı 3 bin liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altının gram fiyatı, saat 13.00 itibarıyla 3.030 TL'den, 22 ayar bilezik 2.919 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları son dakika verileri…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3026 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3019 lira, en yüksek de 3028 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3030 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.030,4980
Satış: 3.030,9870
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.659,2900
Satış: 2.659,7600
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.849,0600
Satış: 4.955,9000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.395,2300
Satış: 19.761,4100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.810,00
Satış: 19.926,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.667,30
Satış: 9.910,79
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.394,41
Satış: 19.760,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.130,64
Satış: 20.636,50
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.647,24
Satış: 2.487,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.772,26
Satış: 2.919,47
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.220,00
Satış: 49.716,00