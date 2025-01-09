Altın fiyatları alış satış tablosu haftanın dördüncü gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatı 3 bin liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altının gram fiyatı, saat 13.00 itibarıyla 3.030 TL'den, 22 ayar bilezik 2.919 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları son dakika verileri…