Altın alacaklar dikkat! 15 Mayıs Çarşamba günü güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. 15 Mayıs Çarşamba günü önceki kapanışa yakında bir değerden alıcı bulan gram altın saat 08:15 itibarıyla 2 bin 445 liradan alıcı buluyor. İşte, 15 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatları bugün yatay seyirde işlem görüyor. Son haftalarda dalgalı seyreden altın fiyatların yeni güne yükselişle başlasa da bir önceki kapanışa yakın bir değere geriledi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 446 liradan yaparken; 15 Mayıs Çarşamba günü saat 08:15 itibarıyla 2 bin 445 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 999 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.445,60
Satış: 2.445,86
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.358,52
Satış: 2.358,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.912,96
Satış: 3.998,99
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.651,86
Satış: 15.947,03
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.801,47
Satış: 7.997,97
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.651,86
Satış: 15.947,03
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.140,61
Satış: 16.553,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.308,55
Satış: 1.734,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.221,89
Satış: 2.359,53