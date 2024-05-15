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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları alış-satış tablosu: 15 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 15 Mayıs Çarşamba günü güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. 15 Mayıs Çarşamba günü önceki kapanışa yakında bir değerden alıcı bulan gram altın saat 08:15 itibarıyla 2 bin 445 liradan alıcı buluyor. İşte, 15 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 07:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:21
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        1

        Altın fiyatları bugün yatay seyirde işlem görüyor. Son haftalarda dalgalı seyreden altın fiyatların yeni güne yükselişle başlasa da bir önceki kapanışa yakın bir değere geriledi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 446 liradan yaparken; 15 Mayıs Çarşamba günü saat 08:15 itibarıyla 2 bin 445 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 999 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.445,60

        Satış: 2.445,86

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.358,52

        Satış: 2.358,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.912,96

        Satış: 3.998,99

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.651,86

        Satış: 15.947,03

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.801,47

        Satış: 7.997,97

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.651,86

        Satış: 15.947,03

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.140,61

        Satış: 16.553,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.308,55

        Satış: 1.734,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.221,89

        Satış: 2.359,53

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