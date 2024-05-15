ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 446 liradan yaparken; 15 Mayıs Çarşamba günü saat 08:15 itibarıyla 2 bin 445 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 999 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.

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