Altın fiyatları canlı son durum: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 20 Şubat 2025 Perşembe haftanın dördüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımları ve jeopolitik söylemleri altın fiyatlarındaki yükselişi tetikliyor. Birkaç gün yatay seyir izleyen altın bu hafta yeni rekorlarla yoluna devam ediyor. Altının gram fiyatı, 3 bin 425 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem günü için araştırılıyor. ABD ekonomisindeki bozulmalar, Trump'ın korumacı yaklaşımları ve jeopolitik söylemleri gibi nedenlere bağlı olarak altın hızlı yükseliş gösteriyor. Birkaç gündür durgun seyreden altın fiyatları bu hafta da rekor serisine devam etti. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 945 liradan, gram altın 3 bin 424 liradan işlem görüyor. İşte 20 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3421 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3412 lira, en yüksek de 3431 lira seviyesi görüldü. Altının gramı, 3431 liraya yükselerek tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar ise 3424 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.424,3800
Satış: 3.424,8930
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.945,4500
Satış: 2.945,9800
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.479,8500
Satış: 5.600,2200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.918,8000
Satış: 22.332,8900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.962,00
Satış: 23.088,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.922,30
Satış: 11.197,75
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.913,98
Satış: 22.329,06
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.325,19
Satış: 23.909,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.918,25
Satış: 2.802,14
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.212,66
Satış: 3.379,67
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 57.051,00
Satış: 57.604,00