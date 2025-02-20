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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın hızla tırmanıyor! 20 Şubat 2025 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları canlı son durum: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 20 Şubat 2025 Perşembe haftanın dördüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımları ve jeopolitik söylemleri altın fiyatlarındaki yükselişi tetikliyor. Birkaç gün yatay seyir izleyen altın bu hafta yeni rekorlarla yoluna devam ediyor. Altının gram fiyatı, 3 bin 425 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 00:01 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:01
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem günü için araştırılıyor. ABD ekonomisindeki bozulmalar, Trump'ın korumacı yaklaşımları ve jeopolitik söylemleri gibi nedenlere bağlı olarak altın hızlı yükseliş gösteriyor. Birkaç gündür durgun seyreden altın fiyatları bu hafta da rekor serisine devam etti. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 945 liradan, gram altın 3 bin 424 liradan işlem görüyor. İşte 20 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3421 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3412 lira, en yüksek de 3431 lira seviyesi görüldü. Altının gramı, 3431 liraya yükselerek tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar ise 3424 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.424,3800

        Satış: 3.424,8930

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.945,4500

        Satış: 2.945,9800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.479,8500

        Satış: 5.600,2200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.918,8000

        Satış: 22.332,8900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.962,00

        Satış: 23.088,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.922,30

        Satış: 11.197,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.913,98

        Satış: 22.329,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.325,19

        Satış: 23.909,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.918,25

        Satış: 2.802,14

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.212,66

        Satış: 3.379,67

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 57.051,00

        Satış: 57.604,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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