Piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündemindeki altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren altın aşağı ve kırmızı yönlü grafik çiziyor. Peki, 13 Mayıs 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 13 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ