        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI HAFİF YÜKSELDİ! 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

        Altın fiyatları hafif yükselişte! 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı anlık değişiyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor. ABD'nin ithal altın külçelerine uyguladığı gümrük vergileri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri altın fiyatını nasıl etkilediği ise merak konusu. En son gram altın 4.385 TL, çeyrek altın 7.016 TL'den işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 12 Ağustos 2025 bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış-satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 07:23 Güncelleme: 12.08.2025 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. Dün düşüşte olan altın fiyatları bugün hafif yükselişe geçmiş durumda. Gram altın sabah saatlerinde 4.385 TL’den işlem görüyor. ABD’nin ithal külçelere getirdiği gümrük vergisi ve küresel ekonomik belirsizlikler yatırımcıların altına ilgisini artırsa da, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve piyasalardaki hareketler altın fiyatlarını baskılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 12 Ağustos 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.341,64

        Satış: 3.343,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.385,0970

        Satış: 4.385,5420

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.016,0400

        Satış: 7.170,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.993,51

        Satış: 4.205,55

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.067,8300

        Satış: 28.594,9100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.042,39

        Satış: 29.767,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.398,78

        Satış: 3.367,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.539,00

        Satış: 28.736,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.085,00

        Satış: 71.731,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.986,17

        Satış: 14.338,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

