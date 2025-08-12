Altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. Dün düşüşte olan altın fiyatları bugün hafif yükselişe geçmiş durumda. Gram altın sabah saatlerinde 4.385 TL’den işlem görüyor. ABD’nin ithal külçelere getirdiği gümrük vergisi ve küresel ekonomik belirsizlikler yatırımcıların altına ilgisini artırsa da, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve piyasalardaki hareketler altın fiyatlarını baskılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 12 Ağustos 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...