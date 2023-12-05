CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Aralık tablosu! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Aralık tablosu! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - Altın Haberleri

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ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 5 Aralık Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Geçtiğimiz gün bin 930 lirayı aşan gram altın bugün 1890 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Aralık altın alım satım fiyatları...