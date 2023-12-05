Altın fiyatları rekordan döndü! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Aralık tablosu
Altın fiyatları 5 Aralık Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay seyirde başladı.Geçtiğimiz gün 1930 lira sınırını aşan gram altın yeni günde 1890 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel 5 Aralık çeyrek ve gram altın alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 5 Aralık Salı yani haftanın ikinci iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Geçtiğimiz gün bin 930 lirayı aşan gram altın bugün 1890 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Aralık altın alım satım fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.889,62
1.890,04
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.037,79
2.038,06
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.023,40
3.090,22
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.093,59
12.323,07
YARIM ALTIN FİYATI
6.027,90
6.180,43
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.093,59
12.323,07
ATA ALTIN FİYATI
12.898,41
13.225,50
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.071,21
1.285,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.755,46
1.876,13