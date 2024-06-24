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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 25 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek ve gram altın kaç TL oldu?

        Altın alacaklar dikkat! 25 Haziran 2024 altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yeni haftaya yükselişle başladı. 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 325 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 453 TL'den alıcı buluyor. İşte, 25 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 07:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 00:33
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmasının ardından pazartesi gününe hafif bir yükselişle başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 450 liradan yaparken; 24 Haziran Pazartesi günü saat 15.50 itibarıyla 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 006 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 017 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.457,10

        Satış: 2.457,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.325,61

        Satış: 2.325,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.931,36

        Satış: 4.017,96

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.725,43

        Satış: 16.022,69

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.838,14

        Satış: 8.035,92

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.725,43

        Satış: 16.022,69

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.425,59

        Satış: 16.835,60

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.331,00

        Satış: 1.748,53

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.258,38

        Satış: 2.380,54

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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