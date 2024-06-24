Altın alacaklar dikkat! 25 Haziran 2024 altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yeni haftaya yükselişle başladı. 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 325 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 453 TL'den alıcı buluyor. İşte, 25 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmasının ardından pazartesi gününe hafif bir yükselişle başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 450 liradan yaparken; 24 Haziran Pazartesi günü saat 15.50 itibarıyla 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 006 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 017 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.457,10
Satış: 2.457,47
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.325,61
Satış: 2.325,94
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.931,36
Satış: 4.017,96
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.725,43
Satış: 16.022,69
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.838,14
Satış: 8.035,92
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.725,43
Satış: 16.022,69
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.425,59
Satış: 16.835,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.331,00
Satış: 1.748,53
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.258,38
Satış: 2.380,54