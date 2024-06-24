ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Ancak geçtiğimiz son iki yılda Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki kez artış gösterdi.

2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.

2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.

Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılan artış öncesinde asgari ücrete zam iddiaları gündeme geldi.

Bakan Işıkhan yaptığı son açıklamada asgari ücrete ikinci zam yapılacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Işıkhan açıklamasında "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." ifadelerini kullandı.