Canlı altın fiyatları yatay seyirde! 13 Mart bugün tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Alım satım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı canlı altın fiyatları üzerinden güncel rakamları kontrol ediyor. Son günlerde borsada yükseliş hızlanırken, altında bir dengelenme arayışı devam ediyor. 22 ayar bilezik 3.156 TL iken, ata altın 22,954 TL'den satışta. Peki 13 Mart 2025 bugün tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
Canlı altın fiyatları ile alış ve satış grafiği takip ediliyor. Geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın yeni güne yükseliş seyrinde başladı. Alım satım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Ons altın güne 2916 dolardan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları 13 Mart 2025 alış-satış tablosu
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM
ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırmasıyla altın fiyatları hareketlenmeye başladı.
Gram altın fiyatı, yeni günde 3.430,77 seviyesinde.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.494,2200 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 977 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.430,77
Satış: 3.431,10
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.922,58
Satış: 2.923,2300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış:5.486,8100
Satış: 5.607,6800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.977,2000
Satış: 22.393,3400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.551,00
Satış: 22.684,00
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 56.055,00
Satış: 56.729,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.954,64
Satış: 23.529,54
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.883,09
Satış: 2.767,16
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.156,50
Satış: 3.328,54