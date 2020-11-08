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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sözlerime Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır Minsk-3'lüsü tarafından aldatılan, ihmal edilen ve masa başında akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bu sabrın sonunda zafere ulaştılar. Türkiye en başından beri Azeri Türkü kardeşlerinin yanında oldu. İşgal altındaki topraklarının kurtarma mücadelelerinde yanında oldu. Ermenistan'ın saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonucunda adım adım özgürlüğe kavuşan Azerbaycanlı kardeşlerimin sevinci bizim de sevincimizdir. Kalan kısmının özgürlüğe kavuşmasının işaretidir.

Her dönemde bu toprakları Türkiye olmaktan çıkarmak için yola çıkan Haçlılara haddini bildiren Kocaeli... Fetihler otağı, fatihler yatağı Kocaeli... Küllerinden yeniden dirilen yiğit Kocaeli... Kocaeli 19 yıldır terörle, vesayetçilerle, darbecilerle mücadelemizde hep yanımızda oldu. Kocaeli 19 yıldır ülkemizi kalkındırma, geliştirme mücadelemizde hep yanımızdaydı. Yol arkadaşımız Kocaeli. Milletimizle kurduğumuz gönül bağını hep el üstünde tuttu. Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu günlerde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. Sadece bu yıl yaptığımız 1 milyon yeni üye bunun en büyük ispatıdır. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı partisidir.

"HER KİM KİBİR VE FİTNEYE BULAŞIRSA..."

Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarının tüm mensupları milletimizle bağı güçlendirmekle mükelleftir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes 24 saat milletimizle beraber olmak mecburiyetindedir. Her kim kendisini erişilmez, ulaşılmaz yere koyarsa hele hele kibir ve fitneye bulaşırsa bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin bahanesi olamaz.

Bunun için kurulduğumuz günden bu yana partimize hizmet vermiş arkadaşlarımızdan başlayarak herkese ulaşacağız. Kuruyan dalları budandıkça güçlenen ağaç gibi ülkemizin her köşesine kollarımızı saracağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız. AK Parti'nin misyonu 81 vilayetimizin her birinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Her gün yeni bir gönle girerek bu misyon doğrultusunda gece gündüz çalışacağız. AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır, AK Parti çalıştıkça, hizmet ettikçe milletimiz kazanır. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardşelerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"BAKIN BURASI ÇOK ÖNEMLİ..."

Hükümetlerimiz döneminde Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat fazlasıyla tanıştırdık. Ülkemizi tüm şehirlerimiz bu hizmetlerinden istifade etmiştir. Bakın, burası çok önemli; Kocaeli'ne 18 yılda eski rakamla 30 katrilyon yatırım yaptık. Hiçbir siyasi partinin geçmişinden böyle bir şey yok. Kocaeli'ne son 18 yılda çeşitli branşlarda toplam 37 spor tesisi kazandırdık. Resmi açılışını bugün yapıyoruz. 9 millet bahçesi projesi bulunuyor. Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara eski rakamla 2 katrilyon kaynak aktardık. Bay Kemal haberin var mı bunlardan? Bu devlet hiçbir zaman garip gurabayı yalnız bırakmadı. Sağlıkta 17'si hastane 84 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ kanalıyla Kocaeli'de 20 bin 982 konut projesini hayata geçirdik. Ulaştırmada 193 km ilaveyle şehrimizin bölünmüş yol mesafesini 343 km'ye ulaştırdık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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