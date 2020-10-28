Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Koronavirüs ile o vitamin eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha ispatlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Sözlerimin başında, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız Markar Esayan'a rahmet diliyorum. Bizlerle birlikte bu ülkede gerçekten bir demokrasi mücadelesinde çok aydınlık geleceğe imzalar atan bu kardeşimiz de iki dönem milletvekili ve MKYK üyesi olarak çalıştı. Son dönemde çok çile çekti. Kendilerine özellikle birlikte arkadaşlarımızla ebedi aleme uğurlarken dünyaya da bir mesaj verdik. O mesaj da bizim birlikteliğimizin kadim medeniyetimizin gereği neyse oraya dayalı olduğu anlayışıydı.

SURİYE'YE OPERASYON MESAJI

Bu arada sözlerimin hemen başında, Hatay'a ve İskenderun'a geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Ülkemize giren iki teröristin kısa sürede tespiti ve etkisiz hale getirilmesiyle büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Kahraman güvenlik güçlerimizin alınlarından öpüyorum. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ile İdlib'deki ısrarlı duruşumuzun somut güvenliğe dayandığını kimse inkar edemez. Suriye sınırımız boyunca ülkemize yönelik tehditlerin artarak sürdüğünü görüyoruz. Buralardaki tüm teröristler hattın dışına çıkarılmazsa, harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum. Suriye'den ülkemize gelen DEAŞ mensuplarının eylem arayışında olduğunu biliyoruz. Suriye'deki varlıklarını DEAŞ'la mücadeleye bağlayanların bahanesi de boştur.

Suriye halkı bölge dışından gelen güçler ile onların güdümündeki terör örgütlerinin savaşını kanıyla canıyla ödüyor. Biz buna seyirci kalamayız. Sınırlarımızın yanı başında yaşanan her hadisenin sancısını biz de hissediyoruz. Hatay'daki olan bunun son örneğidir. Suriye'ye çöreklenen güçler bu orta oyununu kenara bırakmalıdır. Türkiye'nin gücü Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir. Biliyoruz ki Suriye üzerinde yapılan hesapların ülke halkının yaşadığı zulümü bitirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Milletimizin Cumhuriyet Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Saldırıya uğrayan devletimize Anadolu bile çok görülmüştü. Bugünkü topraklarımızı paylaşmayı, milletimizi esir hale getirmeye çalışanların planlarını İstiklal Harbi'yle bozmuştuk. Misak-ı Milli'nin gerisindeki bugünkü sınırlarda yeni bir gelecek kurduk. Türkiye'yi kendilerine bağlımlı tutmak isteyenler sürekli işbaşıdanydı. Yeri geldi darbe yaptılar, yeri geldi vesayet düzeni kurdular, yeri geldi terör örgütlerini üzerimize saldırdılar. Ama milletimiz iradesine sahip çıktı.

İstiklal Harbini yöneten Meclisimiz dimdik ayağa kalkmayı başardı. En son 15 Temmuz'da bombalanmasına rağmen darbecilere cesaretle direnen Meclisimiz ikinci kez gazilik unvanı ile şereflendi.