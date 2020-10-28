Charlie Hebdo dergisine soruşturma!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıSon dakika! Ahlaksız Charlie Hebdo dergisine soruşturma! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberi Charlie Hebdo dergisine soruşturma!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "ahlaksız" bir karikatür yayınlayan Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlatıldı. İletişim Başkanlığı'ndan da yapılan açıklamada, "Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından Milletimizin şüphesi olmasın. Bu seviyesiz, kötü niyetli ve hakaretamiz adımlar karşısında mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir" denildi

Son dakika! Ahlaksız Charlie Hebdo dergisine soruşturma! - Haberler
Charlie Hebdo dergisine soruşturma!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "ahlaksız" bir karikatür yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli Fransız dergisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan yayın dolayısıyla, Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında TCK 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gereken hukuki, diplomatik adımlar atılacaktır" denildi. "Avrupa’da birkaç yıldan bu yana önemli ölçüde ivme kazanan aşırı sağ siyasetin bir sonucu olarak yükselişe geçen ırkçı, faşist, müslüman ve yabancı düşmanlığına dayalı anlayış, son haftalarda adeta zirveye çıkmıştır" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Camilere yapılan polis baskınları, İslam dininin tüm değerlerine yönelik organize saldırılar, üst düzey siyasilerin ve organizasyonlarının müslümanlara yönelik hakaretamiz ve dışlayıcı tutumları, tüm dünya müslümanlarını hem derinden üzmekte hem de öfkelendirmektedir.

Başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Geert Wilders adlı Hollandalı siyasetçinin çektiği bir güruh, ifade özgürlüğü, demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerin arkasına saklanarak İslam’a, müslümanlara, Türkiye’ye, Türk Milletine ve tüm değerlerimize mütemadiyen hakaret etmekte ve iftira atmakta, bu şekilde tüm İslam dünyasını akılalmaz bir şekilde provoke etmektedir.

Son olarak Charlie Hebdo adlı sözde basın kuruluşunun bugün yeni bir provokasyon ve hakaret operasyonu olarak dijital mecralarda yayınladığı sözde karikatür, bu güruhun yegane amacının hakaretin dozunu gün geçtikçe artırarak gerginliği tırmandırmak olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir.

Charlie Hebdo’nun yayınladığı, Avrupa’nın her gün biraz daha battığı “Türk ve İslam düşmanlığı” adlı kirli bataklıktan başka hiç bir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından Milletimizin şüphesi olmasın. Bu seviyesiz, kötü niyetli ve hakaretamiz adımlar karşısında mücadelemiz, aklıselim ancak kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir.

Voltaire’in yüzyıllar önce Kutsal Roma İmparatorluğu hakkında söylediği “Ne kutsaldır ne Roma’dır ne de imparatorluktur” sözünden hareketle, Avrupa’yı pençeleri arasına almış bu hastalıklı zihniyetin özellikle Fransa’da iyiden iyiye hortlamasına sessiz kalınması tüm dünyaya göstermektedir ki Fransa’nın ne eşitliği eşitliktir ne kardeşliği kardeşliktir ne de özgürlüğü özgürlüktür.

Başta Fransa olmak üzere, tüm ülkeleri ve yöneticileri son haftalarda yaşanan provokatif saldırılara karşı sorumlu ve hakkaniyetli bir tavırla gereken adımları atmaya, tüm değerleri ayaklar altına alan bu anlayışa ve destekleyicilerine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lahmacun dürümlerinden uyuşturucu çıktı! - Haberler
GÜNDEMLahmacun dürümlerinden uyuşturucu çıktı!
Son dakika deprem: Erzincan'da korkutan deprem! 28 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMErzincan'da korkutan deprem!
Son dakika: Tepki çeken görüntüyle ilgili flaş gelişme!
GÜNDEMTepki çeken görüntüyle ilgili flaş gelişme!
2020-İSG Sınavı ne zaman? 2020-İSG Sınavı saat kaçta? 2020-İSG sınav giriş belgesi neden alınır?
GÜNDEM2020-İSG Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
Hobi bahçesi düzenlemesi nedir? Hobi bahçeleriyle ilgili yeni kararlar
GÜNDEMHobi bahçesi düzenlemesi nedir?
Mevlid Kandili duası! Mevlid Kandili'nde okunacak dua...
GÜNDEMMevlid Kandili duası
EBA TV 28 Ekim ve 29 Ekim ders var mı? TRT EBA TV 28 Ekim ve 29 Ekim canlı yayın olacak mı? EBA TV yayın akışı
GÜNDEMEBA TV 28 Ekim ve 29 Ekim ders var mı?
Son dakika haberi... İşitme engelliye akılalmaz dayak! Akılalmaz iddia: Küfür etmiş
GÜNDEMİşitme engelliye akılalmaz dayak!
SON DAKİKA CİNSEL İSTİSMAR! Fizik öğretmenine istismardan 25 yıl hapis! - Haberler
GÜNDEMFizik öğretmenine istismardan 25 yıl hapis!
Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim eczaneler ve kargolar çalışıyor mu? 28 ekim ban
GÜNDEMBankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X