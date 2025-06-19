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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor - Fenerbahçe Haberleri

        CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adidas ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç'un açıklamalarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:34
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        CANLI | Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
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        Fenerbahçe Kulübü, Adidas ile futbol takımı için forma sponsorluğu anlaşması imzalıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

        Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

        "TÜRK SPOR TARİHİNİN EN YÜKSEK BÜTÇELİ ANLAŞMASI"

        "Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek. Adidas ve Fenerbahçe, ilk defa üç farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe'nin üç ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atıyoruz. Yeni formalarımız 1-2 Temmuz'da satışa çıkacak. Hepimizi heyecanlandıran Fenerbahçe & Adidas birlikteliğinin Türk sporu için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni formalarımız 1 Temmuz'da satışa çıkacak"

        "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek"

        "Hocamız geldiği günden beri, Adidas'tan bize geri çevirmeyeceğimiz teklif geleceğini söylemişti. Kendisi sık sık Adidas CEO'su ile görüşüyor. Dediği gerçekleşti"

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