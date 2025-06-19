CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe Kulübü, Adidas ile futbol takımı için forma sponsorluğu anlaşması imzalıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"TÜRK SPOR TARİHİNİN EN YÜKSEK BÜTÇELİ ANLAŞMASI"

"Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek. Adidas ve Fenerbahçe, ilk defa üç farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe'nin üç ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atıyoruz. Yeni formalarımız 1-2 Temmuz'da satışa çıkacak. Hepimizi heyecanlandıran Fenerbahçe & Adidas birlikteliğinin Türk sporu için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni formalarımız 1 Temmuz'da satışa çıkacak"

"Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek"