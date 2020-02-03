Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla adını dünyaya duyurmuştur. 2007 yılından beri Galatasaray TV olarak platformlarda bulunuyoruz. 2009'dan beri sadece Digitürk platformundayız. Biz, bundan sonra bütün platformlara özgürce girebiliriz. Büyük bir fedakarlık gösterdi beIN SPORTS, münhasırlık hakkını kaldırdı. Galatasaray'ın iletişiminin bütün dünyaya ulaşması için çok önemli. beIN SPORTS sinyal hakkının da bilabedel bize devretme sözünü verdi. Korsan yayınlarla mücadele etmek hepimizin görevi. Pastayı büyütmemiz gerekiyor. Yerel ve yasal olarak yayıncı kuruluşa destek vermemiz gerekiyor.

RİVA, FLORYA VE KEMERBURGAZ

Kemerburgaz, Riva ve Florya birbirine yapışık 3 kardeş gibi. Biri diğerinden ayırt edilemez. Biz Florya'yı verdiğimiz bedel üzerinden aldık. Florya şu anda aldığımız değerinin, ekspertiz değilim ama sanıyorum 5-6 katı. Geçen yıl 7 yaş grubunun 5'inde şampiyon olduk. Altınordu bir tanesinde, Trabzonspor bir tanesinde oldu. Bu vesileyle altyapı sorumlularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Bunlara saha yetmiyor. Türk futbolundaki en büyük sorun bu. En az iki tane daha A Takım için antrenman sahasına ihtiyacımız var. Biri bekliyor, öteki antrenman yapıyor olmaz. Bunun için bize Kemerburgaz gerekiyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlıklı olarak alt yapı takımları yer alacak.

BEDEL ÖDEDİK, KİMSE RAHATSIZ OLMASIN

Florya için 120 milyon TL + 37 milyon TL bedel ödedik. Florya'yı aldık, şimdi de Kemerburgaz'ı aldık. Devletimize gösterdiği anlayış için teşekkür ediyorum. Biz, bir bedel ödedik. 120 milyon + 8 milyon ödedik ve her ikisini de yapılandırdık. Bundan kimse rahatsız olmasın. Burada Emlak Konut'a da teşekkür ederim. 'Devlet desteğiyle yaptınız' deniyor. Devletin desteği bize ulufe değil, legal sınırlar ölçüsünde.

KEMERBURGAZ PROJESİ HAZIR

Takımımızın Florya'dan Seyrantepe'ye gelmesi polis eşliğinde olmasına rağmen 1.5 saat sürüyor, bu durum futbolcularımızın da konsantrasyonunu bozuyor. Buradan müjdeyi veriyorum. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptal edilen madencinin fiziki olarak tahliyesine başlandı. Projesi de hazır. 2 yıl içinde A Takımı Kemerburgaz'a taşımayı hedefliyoruz. Bu vesileyle Galatasaray Camiası'na sesleniyorum. Buradaki yatırım 150 milyon TL. Bizde büyük inşaat şirketleri var. Oralardan rica ediyorum. Lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olsunlar. Biz yaparız, gücümüz yeter ama bize destek olanının da heykelini dikeriz.

KÜÇÜLEREK BİR YERE VARAMAZSINIZ

Riva'da talep patlaması yaşandı. 1.500'e yakın villa var. Müthiş bir talep var. İlk 1 haftada 190 milyonu aşkın talep geldi. Bu, şuna yaradı, Riva'dan elde ettiğimiz gelirle Florya'yı kompanse edeceğiz. Sürekli olarak başarıya gereksinim duyan dinamik bir süreç içerisindeyiz. Sadece mali disiplini sağlayarak, tasarruf ederek gelirinizi artırmak zorundasınız. Hedefleri büyütmek ve bu hedeflere ulaşmak durumundasınız. Küçülerek bir yere varamazsınız.

UEFA İLE YAPILAN ANLAŞMA VE CAS SÜRECİ

UEFA ile ciddi sıkıntılarımız vardı, kaç kere gittiğimizi unuttum. Bize verilen 3 yıllık periyotta 147 milyon euro açığımız vardı. Bize verilen tolerans 5 milyon euro'ydu. UEFA ile en önemli sorunumuz o'ydu. Geldiğimizde çok büyük fark vardı. 4 ay UEFA, 4 ay CAS süreci. O süreç, kitap olur. 30 milyon TL azami zarar edeceğimiz yerde 1 milyar TL zarar ettik. Kendilerine dedik ki: 'Bize 4 ay süre verin.' UEFA'ya teşekkür ederim, bizi anlayışla karşıladı. Burada taraftarımızın çok büyük desteği var. UEFA, mali disiplini sağladığımızı gördü ve 147 milyon Euro zarar etmemize rağmen Galatasaray ile 4 yıllık yeniden bir anlaşma yaptı, bu tarihte ilk kez olan bir durumdu. 3.5 saat final sunumu yaptık. UEFA'dakiler tuvalete bile gitmedi. Çatallaşma stratejisi izledik. Hem esas hem usul. İlk kez CAS bir Türk takımını haklı buldu. Avrupa kupalarının yolu açıldı.

TFF, HERKESİN LİMİTİNİ AÇIKLASIN! LAFLA ŞEFFAFLIK OLMAZ

Kulüplerin kurtulması için, UEFA'nın mali disiplininin uygulanması gerekir. TFF, çok değerli bir çalışma yaptı. Hepimiz bağımsız denetimden geçmiş raporları federasyona verdik. Federasyon bunları 15 Aralık'a kadar kabul etti. Biz, kendi finansal fair play kurallarımızı koyduk. 15 Aralık 2019'a kadar mali durumumuzu TFF'ye verdik. 31 Aralık'ta TFF 'herkesin limiti' bu dedi. Yarış başladı...

PUAN SİLME CEZALARI ERTLENİYOR

Ama 31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz çıkıyor; 8 Ocak'ta 'Benim limitlerimi arttır.' diyor. Limiti 8 Ocak'ta 33 Milyon TL artıyor. 17 Ocak'ta da bu rakam tebliğ ediliyor. Bu da yetmiyor, 17 Ocak'ta tekrar talepte bulunuyor. 16 Milyon TL artırılıyor. 49 milyon TL yüzde 30 aşım payıyla birlikte o kulübe müthiş rahatlama getiriyor. Kendileri için yetersiz geliyor. Lisanstan alınan bu 49 milyon TL ne oldu? 49 milyon TL ile puan silme, para cezası, gibi cezalar erteleniyor. Bu olmaz.

FENERBAHÇE'NİN LİMİT ARTIRIMI USULSÜZ

Eğer siz bir kulübe bu hakkı veriyorsanız, bize göre haksız şekilde veriyorsanız, şimdi buradan TFF'ye soruyorum: Bunu nasıl yaptınız? Nasıl oldu da bu noktadan bu noktaya geldik? Bu artırım usulsüz. yüzde 100. Beşiktaş'ı da reddettiler. Siz, nasıl olur da kapılar kapandıktan sonra veya start başladıktan sonra yarışı 110 metreye çıkardınız? Geriden gelen birini nasıl öne geçirdiniz? Başkalarına da yaptınız mı? Bu süreçten sonra şeffaflık bekliyorum. TFF kimin ne kadar limiti var açıklayacak. Lafla şeffaflık, samimiyet olmaz. Bunu göstermeniz, kanıtlamanız gerek. Açık konuşayım, TFF benim sorularımın cevaplarını vermek zorunda.

NİHAT ÖZDEMİR, RIDVAN DİLMEN'E SÖYLEDİ



Galatasaray bunu yapsaydı, şu an puan silme, para cezası vs. hepsi uygulanırdı. Bundan eminim, çünkü Sayın Nihat Özdemir, Sayın Rıdvan Dilmen'e söyledi. Peki neden diğer takım için uygulanmıyor? Acaba hangi gerekçeler getirilecek? Biz o gerekçelerin tamamını çürütmeye hazırız.