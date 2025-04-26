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        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu

        Galatasaray Kulübünde Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu, gerçekleştiriliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:52
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        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
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        Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı gerçekleştiriliyor.

        Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıya Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp genel kurul üyeleri katıldı. Toplantıda yeterli çoğunluk aranmadı.

        DİVAN BAŞKANI EŞREF ALAÇAYIR SEÇİLDİ

        Galatasaray 2025/26 Olağan Bütçe Toplantısı'nda Divan Başkanı olarak Eşref Alaçayır seçildi.

        BAŞKAN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMALAR

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda sezonu çift kupayla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

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        Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

        Sportif başarılarıyla ilgili üyeleri bilgilendiren Özbek, "Süper Lig'de son 2 sezonu rekorları altüst edip şampiyon tamamlayan futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin." diye konuştu.

        Amatör şubelerin bazılarında sezonların tamamlandığını aktaran Başkan Özbek, "Erkek basketbolda lig devam ediyor. Takımımız, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde ülkemizi temsil edecek. Erkek basketbolda son kupamızı 2016'da yine benim başkanlığımda kazanmıştık. Bu sezon kupa hasretimizi dindireceğimize yürekten inanıyorum. Kadın basketbolda ligi 3. sırada tamamladık, Avrupa Kupası'nda ise çeyrek final oynadık. Önümüzdeki sezon için planlamamızı yaptık. Avrupa Ligi'nde daha büyük başarıların peşinde koşacağız. Tekerlekli sandalye basketbolda takımımız sezonu şampiyon bitirdi. Avrupa Kupası Dörtlü Final'inde mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ŞAMPİYONLUKLARIN EN BÜYÜK ADAYI HALİNE GETİRECEĞİZ"

        Voleybol şubesiyle ilgili bilgi veren Özbek "Erkek ve kadın voleybolda her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu şubelerde amacımız başarılı ve sürdürülebilir bir voleybol geleneğiyle devam etmek. Bunu yaparken amatör şubelerin içinde bulunduğu koşulları doğru şekilde idare etmek bizim için çok önemli. Umarım önümüzdeki sezon daha büyük başarılarla Galatasaray'ı voleybolda sadece ülkemizde değil Avrupa'da da şampiyonlukların en büyük adayı haline getireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

        Başkan Dursun Özbek, diğer branşlardaki başarılara değinerek, "2024-2025 sezonunda 56 kupa ve 963 madalya ile yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan 2 bin 16 sporcumuza, hocalarına, personellerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Sporcularımız, Galatasaray formasını her giydiğinde sonuna kadar mücadele ederek bizi gururlandırıyorlar. Bize Galatasaraylı sporcu olmanın değerini her gün bir kez daha hatırlatıyorlar. Kupa kazansınlar, kazanmasınlar biz onlarla her zaman gururu duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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