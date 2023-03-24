Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ İlk Evim projesi kapsamında İstanbul genelinde 50 bin konut yapılacak. İstanbul'da ilk olarak Tuzla ilçesinde 16 Mart'ta başlayan TOKİ kura çekimi 29 Mart'ta sona erecek. Kura çekilişi devam ederken gözler TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesine çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonucu nasıl öğrenilir? İşte 24 Mart 2023 TOKİ Tuzla kura sonuçları canlı yayın ve isim listesi sorgulama ekranı...