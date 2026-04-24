        Haberler Kültür-Sanat Müzik Canlı orkestre eşliğinde Star Wars keyfi

        Sinema tarihinin en ikonik serilerinden Star Wars'un üçüncü filmi "Return of the Jedi", 3 Mayıs 2026'da Volkswagen Arena'da dev perde gösterimi ve canlı senfonik orkestra performansıyla izleyicilerle buluşacak

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 00:03 Güncelleme:
        Unutulmaz hikâye anlatımı, ikonik karakterleri, çığır açan görsel efektleri ve hafızalara kazınan müzikleriyle sinema tarihine damga vuran Star Wars efsanesinin üçüncü filmi “Return of the Jedi”, Şef Timothy Henty yönetiminde, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Piu Entertainment organizasyonuyla 3 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da gerçekleşecek bu özel gösterimde film, dev sinema perdesinde orijinal dili ve Türkçe altyazılı olarak baştan sona gösterilirken, efsane besteci John Williams’ın Akademi Ödüllü müzikleri filmle senkronize biçimde canlı senfonik orkestra tarafından icra edilecek. Sinema ve canlı müziğin etkileyici birlikteliği, izleyiciyi galaksiler arası hikâyenin tam merkezine taşıyacak.

        45 yılı aşkın süredir küresel bir kültür fenomenine dönüşen Star Wars serisinin bu epik bölümünde; İmparatorluk yeni ve daha güçlü bir Death Starile Rebel Alliance’ı yok etmeye hazırlanırken, Rebel Fleet uzay istasyonuna karşı devasa bir saldırı başlatır. Hikâyenin merkezinde ise Luke Skywalker’ın kaderini belirleyecek final yüzleşmesi yer alır. Luke, karanlık tarafın temsilcisi Darth Vader ile galaksinin geleceğini belirleyecek bir düelloya çıkar.

        Toplam 2 saat 30 dakika sürecek etkinlikte izleyiciler, film boyunca orkestranın canlı performansıyla benzersiz bir sinema deneyimi yaşayacak. Star Wars hayranları ayrıca etkinliğe tematik kostüm ve aksesuarlarıyla katılarak bu özel geceye renk katabilecek.

        Konserin biletleri biletinial, bileti, passo ve bubilet’de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yozgat'ta fidanlar kadınların elinde yeşeriyor

        Yozgat'ın Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliği'nde çalışan kadınlar, yeni sezon için fidan üretiminde görev alıyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        "Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!"
        "Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!"
        AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi
        AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi
        Mücteba Hamaney: Düşman saflarında kırılma meydana geldi
        Mücteba Hamaney: Düşman saflarında kırılma meydana geldi
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı