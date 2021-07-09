Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için...

"Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için..." 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

DİYARBAKIR ANNLERİ MESAJI

"İnsan hakları dernekleri acaba kaç kez Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti? Böyle bir dertleri yok. Ama bunun aksi olsaydı bir gelir bir giderlerdi. Bu kahraman anneleri bir kez daha ziyaret ederek, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ifade ettiler, bugün de ben ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız.

Ramazan'da onlar beni ziyaret etmişlerdi. Bugün de iade-i ziyaretimizi gerçekleştirmiş olacağız. Toplu açılış törenimizde de Diyarbakır'a kazandırdığımız eserlerin sevincini yaşayacağız, kapsamlı bir muhasebeyi de paylaşacağız.

GENÇLERE MESAJLAR

Gençlerimizle bir araya geldikten sonra Diyarbakır programımızı bitireceğiz. Bu gençler Ankara'da kültür merkezimizde, kütüphanemizde yaptığımız sorulu cevaplı görüşmelerde bir Diyarbakırlı gencimiz, Diyarbakır'ımıza gençlerle bir arada olabilir miyiz' dedi, ben de sordum, 'Memnuniyetle' dediler. Bütün ön hazırlıklar yapıldı, çok az fireyle gençlerimiz Diyarbakır'ı gezdiler.

Burada öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Biz bugün Diyarbakır'a sadece açılış için gelmedik. Diyarbakır'ı dinlemek, istişare etmek, kavlimizi yenilemek için geldik. Sizlerin görüşlerine, değerlendirmelerine büyük önem veriyoruz. Sizlerin şahsında, bize büyük bir teveccüh gösteren tüm Diyarbakırlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde kuruluşundan bugüne kadar Diyarbakır teşkilatlarımızda görev almış, hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"DİCLE'NİN KUZULARINI..."

Teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık. Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, sıkıntı çektik ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik. Kefenimizi giyip çıktığımız bu yolda, Allah'a hamd olsun dimdik yürüyoruz. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Biz vesayet odaklarının gölgesinde değil, gece karanlığında seccadesini gözyaşlarıyla ıslatan fanilerin dualarıyla yürüyoruz. Biz sırtımızı şu bu örgüte değil, milletimizin takdirine yaslıyoruz. Biz gücümüzü silahtan, şiddetten değil yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN MEDET UMUYORLAR"

Yurt dışı mahreçli planların devreye alındığını görüyoruz. Son günlerde CHP'li siyasetçilerin hezeyanlarında çok ciddi artış yaşanıyor. Nasıl 17/25 Aralık'ta FETÖ'nün sözcülüğünü yapmışlarsa şimdi de karanlık mecralardan medet ummaya başladılar. Organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa, ajans önlerine ne koyarsa onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Kimi taşeron basın yayın organlarını da yedeklerine alarak yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüyorlar. Taciz, tecavüz, hırsızlıkla yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar.

Demokrasimizi güçlendirecek, insanlarımızın kardeşliğini perçinleyecek tek bir önerileri, sözleri yok. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller, ülke ve bölgenin gerçeklerinden habersizler. Neymiş Doğu masasıymış. Neredeydiniz? Biz bugüne kadar ne doğudan koptuk, ne güneydoğudan koptuk, devamlı buralarda olduk. Ülkemiz sınırları içinde ve dışında yürütülen mücadeleden habersizler. At gözlüklerinden sadece kendi sığ dünyalarını görüyorlar.

"KALPLERİNİ KAZANMALIYIZ"

Muhalefetin içinde bulunduğu siyasetsizlik cenderesi, bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor. Biz siyaseti milletimiz için, milletimizle yapıyoruz. Gönül bağımızı sürekli canlı tutmamız gerekir. Siyaset de boşluk kabul etmez. 2023 Haziranına kadar kapı kapı dolaşmaya, çalışmaya var mıyız? Ulaşamadığımız, kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerinedir. Gönüller kazanmak için çıktığımız bu yolda kimseyi dışlamamak, kızmamak, küsmemek temel prensibimizdir. Biz toprak gibi mütevazi olacağız.

20 yıllık siyasi partinin içinde kendini dışlanmış hisseden, kalbi kırılanlar olabilir. Bize düşen, bu kardeşlerimizle iletişim kurarak yeniden davamıza kazandırmaktır. Biz milletin bağrından doğmuş, 84 milyonun her rengini temsil eden siyasi hareketiyiz. Terörü ve şiddeti övmedikçe her türlü fikre, düşünceye herkese yer vardır. Önümüzdeki dönemde yeni üyeler, yeni yol arkadaşlarıyla saflarımızı sıklaştırırken muhabbet iklimini daha da güçlendirmek zorundayız. Samimiyetle çalışırsak, insanımıza doğruları ulaştırırsak istikametimiz ve istiklalimiz aydınlıktır."