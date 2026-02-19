Canlı
        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 19 Şubat 2026 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray'dan Juventus zaferi, Fenerbahçe ve Samsunspor sahneye çıkıyor

        Galatasaray, Avrupa sahnesinde İtalyan devi Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetle UEFA ülke puanı sıralaması açısından Türkiye'ye altın değerinde puan kazandırdı. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi yakından ilgilendiren haftada temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde önemli maçlara çıkıyor. UEFA ülke puanı hesaplama sistemi, kulüplerin Avrupa kupalarında elde ettiği galibiyet, beraberlik ve tur atlama başarılarına göre belirleniyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 19 Şubat 2026 UEFA ülke puanı sıralaması...

        Giriş: 19.02.2026 - 20:40 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:40
        1

        UEFA ülke sıralaması güncel son durum... UEFA ülke puanı Türkiye gündemi Avrupa maçlarıyla birlikte daha da hareketlenmiş durumda. Galatasaray’ın Juventus galibiyeti moral olurken, Fenerbahçe ve Samsunspor’un oynayacağı karşılaşmalar ülke puanı yarışında belirleyici olacak. Avrupa sahnesinde alınacak her puan, Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 49.475 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 60.850, 10. sıradaki Çekya'nın 47.225 puanı bulunuyor.

        3

        UEFA ÜLKE PUANI

        1. İngiltere - 111.797

        2. İtalya - 96.446

        3. İspanya - 90.784

        4. Almanya - 87.617

        5. Fransa - 79.212

        4

        6. Portekiz - 69.266

        7. Hollanda - 66.595

        8. Belçika - 60.850

        9. TÜRKİYE - 49.475

        10. Çekya - 47.225

        5

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

