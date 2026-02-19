UEFA ülke sıralaması güncel son durum... UEFA ülke puanı Türkiye gündemi Avrupa maçlarıyla birlikte daha da hareketlenmiş durumda. Galatasaray’ın Juventus galibiyeti moral olurken, Fenerbahçe ve Samsunspor’un oynayacağı karşılaşmalar ülke puanı yarışında belirleyici olacak. Avrupa sahnesinde alınacak her puan, Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte detaylar...