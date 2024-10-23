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        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 25 Ekim 2024 Cuma : Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı ve kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması 25 Ekim 2024: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        Ülke puanı adına kritik bir haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçı kapsamında; temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kritik maçlara çıkıyor. Bu sebeple UEFA ülke sıralaması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı puan ve puanlarla ülke puanını doğrudan etkiliyor. İşte 25 Ekim 2024 Cuma canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 20:01 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:19
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        UEFA ülke sıralaması son durum... Galatasaray - Elfsborg, Fenerbahçe - Manchester United, Lyon - Beşiktaş, Başakşehir - Celje ile karşı karşıya geliyor. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9. sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...

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        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 37.300 puan ile 10. sırada yer alıyor.

        Çekya'nın ise 40.450 puanı bulunuyor.

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        UEFA ÜLKE SIRALAMASI

        10- Türkiye 38.300

        9 - Çekya 40.650

        8-Belçika 46.400

        7-Portekiz 53.416

        6-Hollanda 57.400

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        6-Hollanda 57.400

        5-Fransa 62.236

        4-Almanya 74.660

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        3-İspanya 77.132

        2-İtalya 82.356

        1-İngiltere 93.732

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