        Haberler Magazin Cansever'in Güllü özlemi: Hâlâ yalan gibi geliyor

        Cansever'in Güllü özlemi: Hâlâ yalan gibi geliyor

        Geçtiğimiz ay kanseri yendiğini duyuran şarkıcı Cansever, 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden meslektaşı Güllü'yü andı. Şarkıcı, Güllü için "Seni unutamıyoruz güzel kalplim. Bana hâlâ yalan gibi geliyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 15:40 Güncelleme:
        "Hâlâ yalan gibi geliyor"

        'Güllü' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yaşadığı 6 katlı binanın penceresinden düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bir süredir teknik takip altında oldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay anında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken; Ulu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu
        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

        "SENİ UNUTAMIYORUZ"

        Bir süredir sağlık problemleri yaşayan şarkıcı Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Güllü'yü andı. Cansever, merhum şarkıcı için "Seni unutamıyoruz güzel kalplim. Bana hâlâ yalan gibi geliyor. Sanki bir yerden çıkıp geleceksin, arayacaksın; 'Ne yapıyoruz Cano? Samoş, Erhan yerim sizi ben' diyeceksin sanki... Yaktın canımızı..." ifadelerini kullandı.

        #Cansever
        #Güllü
