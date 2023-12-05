Haberler Magazin Cansu Tosun: Babamla görüşüyorum, Serenay ile merhabalaşırım

Cansu Tosun: Babamla görüşüyorum, Serenay ile merhabalaşırım Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yasak aşk yaşayan babası Kenan Tosun ile ilgili sorulara yanıt verdi. Babasıyla küs olmadığını dile getiren oyuncu, Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alabileceğini de söyledi Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 17:57 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:57 facebook

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyununda rol alan Cansu Tosun önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, "Tiyatro gayet güzel gidiyor, seyircimize yakın olmak bana iyi hissettiriyor" dedi. Gazetecilerin "Tiyatro için söylenen er meydanı ifadesi doğru mu?" sorusuna Tosun, "Kesinlikle öyle, katılıyorum. İyi bir deneyim" diye cevap verdi.

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Oyunculukla ilgili sınırlarının olmadığını söyleyen Cansu Tosun, "Daha iyi nasıl olur diye düşünürüm. Zorlarım her zaman ve heyecanlı olan kısmı da bu bence oyuncu için" dedi. Mücadele etmeyi, keşfetmeyi ve yapmadığının peşine düşmeyi sevdiğini ifade eden oyuncu “Benim düşüncem bu şekilde. Adrenalin seviyorum" diye konuştu.